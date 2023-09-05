الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قنصل مصر ببورتسودان: المرحلة المقبلة ستشهد انتظامًا للرحلات الجوية (فيديو)

سامح فاروق قنصل مصر
سامح فاروق قنصل مصر ببورتسودان

قال سامح فاروق قنصل مصر ببورتسودان، إنّ وصول أول رحلة مصر للطيران إلى المدينة يعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتظاما للرحلات بين البلدين.

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استقبال أول طائرة تصل إلى مطار بورتسودان

وأضاف “فاروق” في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: “المسؤولون السودانيون شاركونا الاحتفال بمراسم استقبال أول طائرة تصل إلى مطار بورتسودان، وهذا الامر ليس غريبا على مصر في ضوء العلاقات المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين حكومة وشعبا”.

نحتفل اليوم بأول طيران منتظم بين مصر والسودان

وتابع: “نحتفل اليوم بأول طيران منتظم بين مصر والسودان، وبين العالم كله والسودان، ونحن سعداء بهذه المناسبة، وسيكون هناك أكثر من رحلة أسبوعية حتى تساعد على التواصل الشعبي والأسري بين شعبي مصر والسودان، وهذا الأمر يعبر عن التواصل الذي سيستمر خلال الفترة المقبلة”.

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