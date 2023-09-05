أنشطة رياضية وفنية لشباب أبوكبير وبلبيس بمناسبة العيد القومي للشرقية

شهدت مراكز شباب محافظة الشرقية، تنفيذ أنشطة وفعاليات شبابية ورياضية متنوعة لمختلف الاعمار السنية من 8 سنوات حتى 18 سنة للنشئ ومن 18 سنة حتى 35 سنة للشباب والفتيات، وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة المحلية لمراكز الشباب خلال العام المالي الحالي، فضلا عن تنفيذ البرامج المركزية والمشروعات والمبادرات.

وفى إدارة شباب أبو كبير، شهدت مراكز الشباب التابعة لادارة أبو كبير، تنفيذ عددا من الفعاليات والأنشطة، وفقا لخطة الانشطة المحلية الصيفية بمراكز الشباب، بهدف جذب الأعضاء لممارسة الأنشطة داخلها، والبداية من مشاركة مركز شباب العوضي ومركز شباب نزلة العرين، الذين تم تصعيدهم علي مستوى الإدارة في المسابقة الفنية لعيد الشرقية تحت شعار " شرقيتنا " على مستوى المحافظة بمركز شباب ناصر بالزقازيق.

وفي مركز شباب منزل ميمون، تم تنفيذ لقاء تشاركي مع مراكز شباب سنتريس وجزيرة الشيخ وبني عياض، وذلك بتنفيذ المسابقة الفنيه للطلائع بمناسبة عيد الشرقية لرسم أهم معالم الشرقية، ويأتى ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

وانتقالا لمركز شباب كفر الشوبكي، وبالتعاون مع إدارة التعليم المدني والبرلمان بالمديرية، تم تنفيذ لقاء توعوي حول التصدي للشائعات بمشاركة أعضاء برلمان الشباب بالمركز.

وفى إدارة شباب بلبيس،

شارك مركز التنمية الشبابية بمدينه بلبيس ومركز شباب سعدون التابعين لإدارة شباب بلبيس شرق، فى التصفيات النهائية للمسابقة الفنية تحت شعار "شرقيتنا" بمناسبة احتفالات العيد القومى للمحافظة.