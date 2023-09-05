الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

خلافات مالية تنهي حياة عجلاتي في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

مصرع عجلاتي على يد عاطل بعدما انهال عليه بسكين لينهي حياته بسبب خلافات مالية بينهما بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وأداة الجريمة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

‏وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغاً باستقبال مستشفى حكومي شخص مصاب بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولقي مصرعه .

‏على الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأضاف أن  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

 

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