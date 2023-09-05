بعد القمر الأزرق.. 3 بدور تزين سماء الوطن العربي في 2023

شهدت سماء الوطن العربي ظاهرة فلكية بديعة خلال شهر سبتمبر الجاري، وهي ظاهرة القمر العملاق الأزرق، والذي خطف الأنظار في دول عدة في ثاني حدثٍ من نوعه، هذا العام، يكون فيه القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض.

وشهد العام الحالي عددًا من الظواهر الفلكية البديعة منها “محاق القمر” بحيث لا يكون القمر مرئيًا خلال الليل واقترانات القمر مع عدة كواكب ونجوم ككوكب المريخ والنجم سبيكا و القمر وأنتاريس" وغيرها من النوادر الفلكية البديعة.

قمر الصياد

فيما يكتمل قمر شهر ربيع الثاني في 28 أكتوبر، وهو علامة على بدء موسم الصيد مع تساقط أوراق الأشجار بعد جني المحاصيل"، وفقا للجمعية الفلكية لمحبس الفلك.

كما يسمى أيضا القمر الدموي، بسبب توهجه المحمر الفريد الذي لا يمكن رؤيته دائما بالعين المجردة من جميع النقاط على الأرض.

قمر القندس

ويكتمل البدر مرة أخرى بشهر جمادي الأولى في 27 نوفمبر، وجاءت تسميته بحسب بعض الروايات وفقا للموقع، نسبة لأن هذا البدر يشير إلى أنه حان الوقت لضبط مصايد القندس قبل تجمد المستنقعات لضمان إمداد فراء الشتاء الدافئ.

يُطلق عليه أيضًا اسم (frost moon)، وهو ينذر بقدوم فصل الشتاء.

القمر البارد

وكآخر بدر بالعام الحالي يكتمل البدر في 26 ديسمبر، وهو آخر بدور عام 2023، وينذر بأن برد الشتاء أحكم قبضته، وتكون الليالي الأطول والأكثر ظلمة.