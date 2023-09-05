رئيس جامعة سوهاج يعقد لقاءً تحفيزيا للطلاب المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لقاء تحفيزي مع أعضاء البعثة والفرق الطلابية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء حث "النعماني" الطلاب علي بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق بإسم الجامعة ،مشيراً الي انه سوف يتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع، وذلك انطلاقاً من الإهتمام الكبير الذى توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها علي مشاركة طلابها في كآفة الملتقيات الخارجية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، حيث ان اسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، مما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان إدارة الجامعة حرصت علي توفير كافة الاحتياجات والامكانيات للمشاركة في فعاليات الاسبوع، و الذي يعد أحد وأكبر وأهم ملتقيات شباب الجامعات المصرية التي تهتم بتنمية ودعم انتماء الشباب بجامعاتهم، وايضاً دعم التعارف مع شباب الجامعات الأخرى.

وأضاف الدكتور محمد كمال خليل رئيس البعثه أن بعثة الجامعة المشاركة في الأسبوع تضم ١٥٩ فرداً، من بينهم ١١١ طالبًاو طالبة، سيتنافسون في عدد من الانشطة، والتى تسهم فى تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

وذكر صبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية ان بعثة الجامعة تضم ٦١ طالب و٥٠ طالبة منهم ٥١ طالب سيشاركون في الانشطة الرياضية كرة السلة، كرة طائرة، كرة يد، قدم خماسي، العاب قوى، تنس طاولة، وبالنشاط الاجتماعي سيشارك ٨ طلاب في انشطة القوافل الطبية ومسابقات الطالب المثالي والطالبة المثالية، والشطرنج والبحوث الاجتماعية، كما سيشارك ٢٠ طالب وطالبة في النشاط الفني، و٦ طلاب في النشاط العلمي و١٢ طالب وطالبة في النشاط الثقافي، الي جانب ١٤ طالب وطالبة بنشاط الجواله.

ومن الجدير بالذكر ان الفوج الأول الذي يضم فريق الجواله من البعثة سوف يغادر الجامعة غداً الاربعاء الموافق ٦سبتمبر للمشاركة في فاعليات الكرنفال الخاص بالجامعات وتجهيز ارض المعسكر، اما الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق المشاركة سوف يغادر يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر الجاري.