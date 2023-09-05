السيسي: أزمة النمو السكاني ليست في مصر فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يحدث في مصر في قضية السكان، يحدث بشكل أو بآخر في كل دول العالم، لكن هناك دول سيطرت على الزيادة السكانية، بالمقابل هناك دول كثيرة لم تنجح في السيطرة على عملية النمو السكاني.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح ومناقشة قضية السكان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على ما قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة من شرح في قطاع الصحة والسكان، أن وزير الصحة تحدث عن حجم سكان العالم بنظرة شاملة وسريعة، مقابل موارد العالم، وهل هي كافية لاحتياجات السكان.