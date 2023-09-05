انفجار محرك إحدى الدرجات النارية بالدائري وإصابة قائدها

أصيب شخص، منذ قليل، إثر اشتعال إحدى الدراجات النارية على طريق الدائري الهرم اتجاه المحور بمحافظة الجيزة، وانفجار المحرك واندلاع النيران بالدراجة النارية، لينجو قائدها بإصابات متوسطة.

التقط أحد قائدي السيارات أعلى طريق الدائري الزراعي بمحافظة الجيزة مقطع فيديو رصد لحظة اندلاع النيران بالدراجة النارية، وكذلك توقف قائدي السيارات لمساعدة سائق الدراجة النارية المشتعلة في محاولة السيطرة على النيران، حتى وصول قوات الحماية المدنية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا من أحد قائدي السيارات يفيد باشتعال النيران في إحدى الدراجات النارية على طريق الدائري بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق الدراجة النارية، والدفع بسيارة إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.