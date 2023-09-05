رئيس مياه أسيوط يتفقد توسعات محطة منفلوط

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أعمال توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة والجاري العمل بها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 500 ل/ث إلى 1000ل/ ث، والتي تنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.



اصطحب الشرقاوى المهندس محمد عبدالحافظ بقطاع المشروعات بالشركة القابضة، وعدد من مهندسي ومسئولى الشركة مستمعين إلى شرح ممثلى الشركة المنفذة لأعمال التوسعات الهادفة إلى زيادة الطاقة الانتاجية للمحطة بزيادة عدد طلمبات العكرة إلى 6 طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالى، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى 275 ل/ث، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد 6 طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة 250 ل/ث، وإنشاء خزان أرضى سعة 5000م3، بجانب الخزان الأرضي المدعمة به المحطة، بالإضافة إلى تزويد المحطة بعدد (2) مروق سعة الواحد 3000 م3، لتضم المحطة عدد (4) مروقات، مضيفاً أنه جارٍ مضاعفة فلاتر المحطة إلى عدد (6) فلاتر اتساقاً مع كمية المياه المنتجة من المحطة لتغذية مركز منفلوط بالكامل.

وشدد الشرقاوي، على ضرورة تقديم الجدول الزمنى للأعمال بالمشروع مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية لضمان استدامة المشروع الذى سيساهم فى خدمة أكثر من نصف مليون نسمة بقرى مركز ومدينة منفلوط وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد رئيس الشركة ،على اهمية عقد اجتماع فى الأونة المقبلة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ، استعدادًا لنهو الأعمال ودخول المحطة الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة.

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط

رئيس مياة اسيوط يتفقد توسعات مرشحة منفلوط