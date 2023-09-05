الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: معدلات الإنجاب تراجعت من 6 إلى 3 أطفال لكل سيدة أخيرًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم، ولكنها تعود إلى 6 عقود ماضية، مضيفًا أن البرنامج السكاني في مصر بدأ منذ 1962.

 

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في انطلاق المؤتمر العالي للسكان والصحة والتنمية 2023، أن المادة 41 في الدستور المصري، أكدت التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والمواد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

 

وأشار خالد عبد الغفار إلى أن الدولة المصرية حصلت على نجاحات عندما بدأت في خفض معدلات الإنجاب، والتي تعني عدد الأطفال في عمر السيدات من 15 _49 عامًا، كام في 1961 يعادل 6.8 أطفال، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب حتى وصل إلى 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب.

 

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