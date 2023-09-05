المصروفات الدراسية 2023 – 2024

المصروفات الدراسية 2023.. أسابيع قليلة ويستقبل الطلاب عاما دراسيا جديدا حيث يبحثون عن مصروفات العام الدراسى الجديد.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن تفاصيل المصروفات الدراسية 2023 والفئات المعفاة من السداد، بالإضافة إلى الفئات التي تحصل على تخفيض 50%، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.

مصروفات المدارس الحكومية 2023

وجاءت تفاصيل المصروفات الدراسية 2023، ضمن القرار الوزاري رقم 163 بتاريخ 3-9-2023، والذي حدد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023 – 2024.

وشدد القرار الوزاري الخاص بـ المصروفات الدراسية 2023 على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.

مصاريف المدارس الحكومية الابتدائية

ونص قرار المصروفات الدراسية 2023 على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية، 312.60 جنيه

للحلقة الإعدادية، 212.60 جنيه

للصف الأول الثانوي العام، 527.60 جنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 512.60 جنيه

للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات، 227.60 جنيه

لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات، 212.60 جنيه

تقسيط المصروفات الدراسية

ويتم سداد المصروفات الدراسية 2023 على ثلاثة أقساط.

القسط الأول في أكتوبر 2023- القسط الثاني يناير 2024– القسط الثالث مارس 2024»، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

طرق دفع مصاريف المدارس الحكومية

ولفت القرار الوزاري الخاص بـ المصروفات الدراسية 2023 إلى أنه يتم تخفيض نسبة (50%) للفئات التالية:

أبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش).

حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار.

ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية

ونص قرار المصروفات الدراسية 2023 أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي:

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170) لسنة 2022.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

الطلاب يتامى الأب.

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.