الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: مصر تستقبل 5683 مولودًا جديدًا يوميًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر مرشحة فى العشر سنوات المقبلة طبقا للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد  17 مليون شخص.

 

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، أن الفائض فى الإدخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن، وسيعود على تحسين الخصائص السكانية، موضحا أن هذا أدي إلى زيادة فى المزايا الإجتماعية من الدعم والمنح التي قدمتها الدولة.

 

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أعداد المواليد اليومية 5683 مولودا فى اليوم الواحد، معقبا: “نزيد 4 مولود كل دقيقة، بواقع مولود كل 15 ثانية”.

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