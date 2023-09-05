الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: الاختلال بين النمو السكاني وحجم الموارد بدأ عام 1950

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

استعرض  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، ملامح تطور  القضية  السكانية على مدار السنوات الماضية  مقارنة بعدد السكان والموارد الهائلة التي كانت تمتلكها الدولة المصرية وعدد السكان الكلي في هذا التوقيت

 

وأضاف خالد عبدالغفار خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية ، أن اختلال الميزان ما بين الموارد  عدد السكان جاء بداية منذ عام 1950 ومثلت اعداد السكان عبء على  موازنة الدولة المصرية منذ هذا التوقيت وبدأ في العبا في التزايد بالتزامن مع عدد السكان المتزايد سنويا .

 

65 جلسة حوارية

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

 

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