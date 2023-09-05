الرئيس الأوكراني يتفقد دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى خط الجبهة مع القوات الروسية، في دونيتسك الواقعة في شرق البلاد، وذلك بعد أن حقّقت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضادّ.

وفي منشور على تطبيق تلغرام أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود، قال زيلينسكي "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

ولم يذكر الرئيس الأوكراني في أيّ مكان تحديداً اجتمع مع الجنود.

وأضاف في منشوره "تقارير مهمة، وقضايا إشكالية، وإمدادات تحتاج إلى زيادة، واستحداث نظام إدارة مساعد لضمان الإمدادات للألوية، وزيادة التحفيز لمقاتلينا".

وأتت هذه الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي عزمه على إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي يشغل هذا المنصب منذ بدأت الحرب.

ويمثّل هذا التعديل تغييراً كبيراً في أعلى هرم القيادة العسكرية الأوكرانية في خضمّ الحرب ضدّ روسيا.

وتأتي هذه الزيارة أيضاً بعد أن حقّقت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضادّ الذي تشنّه منذ الصيف لدحر القوات الروسية.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوجا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء واستهدفت العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أنّ حرس الحدود وقوات الأمن "أحبطوا" محاولة قامت بها مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور إلى الأراضي الروسية.

وتحدثت موسكو مرارا هذا العام عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى إنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في مايو الفائت.

وقال الحاكم الكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وتقع منطقة بريانسك في غرب روسيا، على الحدود مع كلّ من بيلاروس، حليفة موسكو، وأوكرانيا.

وعلى غرار العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف أوكراني.

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