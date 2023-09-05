منتخب الجودو يطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا.

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كل من

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن جانبه أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن المنتخب استعد بشكل جيد ومميز للمشاركة في منافسات البطولة.

وأضاف مرزوق، أن المنتخب قادر على حصد لقب البطولة، وأن الهدف الرئيسي هو حصد أكبر عدد من الميداليات، خصوصا وأن البطولة تحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها واحدة من البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرا على كأس البطولة الأفريقية لـ الجودو في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.