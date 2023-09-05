خطوات حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن عبر تكت مكس

خلال أيام قليلة ينتهي أكثر الفعاليات السعودية تكرارا على مدى السنوات الماضية، مهرجان ولي العهد للهجن، وأعلنت منصة تكت مكس تفعيل حجز تذاكر الفعلية منذ انطلاق المهرجان، ويتم من خلال التسجيل في المنصة حجز تذاكر مهرجان ولي العهد للهجن، وخاصة بعد إطلاق فعالية نسائية تشارك في البطولة.

الترفيه للشعب السعودي

أعدت الإدارة العامة للترفيه والمسابقات بالمملكة تلك المسابقة التاريخية بالمملكة منذ وقت طويل، حيث يشمل المهرجان كل مقومات الترفيه للشعب السعودي، وجذبت المسابقة على مدار السنوات الماضية الملايين من محبي الجمال ومحبي المسابقات والساعين للحصول على الجوائز المقدمة، كما وجد العديد من المواطنين تلك المسابقة فرصة لتقديم المنتجات الفنية والترفيهية والشعر والمسابقات الأدبية وغيرها، وتقوم المملكة عاما بعد عام بتطوير المسابقة لتكون أفضل وأكثر حماسة.

يعتبر من الرياضات القديمة والحماسية والسعودية بشكل كامل، حيث يتشارك محبي ومقتني الإبل في المسابقات كرياضة اجتماعية متميزة، ويقوموا بالاشتراك فيها كل عام، ويتم تخصيص جوائز نقدية مجدية لها بما يشعل روح الحماسة.

وتشارك المسابقة في هذا العام فعاليات نسائية وتأتي حرصا على مشاركة العامل النسائي في كافة الفعاليات الرياضية بالمملكة.

يقام المهرجان في مدينة الطائف، وتقع المدينة التاريخية في غرب المملكة، ويوجد بالمدينة مضمار خاص بسباق الإبل ويوجد بالتوازي له طريق مرصوف ليتابع أصحاب الإبل المسابقة ويجعوا حيواناتهم.

أعلنت منصة تكت مكس توفير تذاكر الفعاليات الخاصة بمسابقة كاس ولي العهد للهجن، ويتم بالخطوات التالية:

- يتم الولوج على منصة تكت مكس لحجز تذاكر مسابقة الهجن.

- يتعرف المستخدم على سعر التذكرة.

-يقوم بالضغط على “احجز الان”.

-يتم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة الدخول.