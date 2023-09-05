الرئيس الإقليمي يكرم أبطال الأولمبيا الخاص المصري على إنجازات عالمية برلين 2023

على هامش اجتماعات الرئاسة الإقليمية بالقاهرة

قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكريم عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري أصحاب الإنجاز العالمي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين كممثلي لبعثة مصر المشاركة في تلك الألعاب والتي استطاعت الفوز ب 49 ميدالية متنوعة بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية

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وكان الميداليات المصرية قد جاءت عن طريق منتخب البولينج بالفوز ب 3 ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس، الجمباز 3 ميداليات ذهبية وفضيتان وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس، و السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و4 شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة ، و الفروسية ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، و الدراجات ميدالية ذهبية و ميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع وأربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع ،و رفع الأثقال ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية ، وألعاب القوى ذهبيتين وبرونزيتين وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، و البوتشي فقد حقق 4 شارة مركز سادس ، و الجودو برونزيتين ، و تنس الطاولة فضية وحيدة وشارتين مركز رابع وخامس والتنس ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، والريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة

ومثل البعثة المصرية المكرمة من اللاعبين عبد الرحمن صلاح الريشة الطائرة، محمود البهواشي العاب القوى رحمة خالد الجمباز الفني ، محاسن كامل رفع الاثقال، و حبيبة رزق مدربة الفروسية وحضر معهم عدد من أولياء الأمور والدكتور محمد عزت مدير الإعلام بالأولمبياد الخاص المصري ، وحرص الرئيس الإقليمي على تهنئة وتحية جميع لاعبي مصر المشاركين في تلك الألعاب وما حققوه من انجاز وان تكريم ممثلين عن البعثة المصرية على هامش اجتماعات الرئاسة الإقليمية لعقدها بالقاهرة ، هو عرف سائد تقوم به الرئاسة الاقليمية على هامش اجتماعاتها في مختلف الدول العربية ، وبمناسبة إقامة هذا الاجتماع بالقاهرة جاء تكريم البعثة المصرية ، وحرص الرئيس الإقليمي على تقديم الشكر للحكومة المصرية المتمثلة في الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وحرصهما على السفر لألمانيا لحضور حفل الافتتاح والشد من عزيمتهم و أزر لاعبي مصر ، وكذلك جميع رعاة الأولمبياد الخاص ، مؤكدا بأن ما تم هو ثمار ونتيجة طبيعية لهذا الاهتمام

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كما حمل المكرمين بنقل تحياته لجميع أفراد البعثة المصرية والتي بلغ عددها 107 مشارك بينهم 65 لاعبا ولاعبه ، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ، والدكتور باسم التهامي رئيس البعثة والمدير الوطني والهيكل الإداري والفني للأولمبياد الخاص المصري مؤكدا بأن هذا الإنجاز لم يكن أن يتحقق بعد الظروف الصعبة التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، الا من خلال عزيمة حديدية وإصرار من الجميع على الظهور بصورة مشرفة في تلك الألعاب وقد كان

. هذا وتواصل اجتماعات الرئاسة الإقليمية أعمالها في يومها الثاني حيث سيقدم كل من د. عماد محى الدين مدير عام الألعاب والمسابقات تقريره الفني عن تلك الألعاب وكذلك د. شريف الفولى مدير عام الرياضة والتدريب، فيما تقدم نيبال فتنوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير اللاعبين القادة ومرة رمضان مديرة برنامج المدارس مشاركات المنطقة في المؤتمرين العالميين الذين أقيم ببرلين وشهد مشاركة عدد من دول المنطقة واستعراض أبرز توصياتها لبدء تطبيقها في دول المنطقة، وتواصل الرئاسة الإقليمية اجتماعاتها حتى يوم 6 سبتمبر