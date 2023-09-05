الأعلى للثقافة: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة تقدم جائزة للمبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنّ يوم تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير أصبح عيدا لكل أطفال مصر، حيث أقامت وزارة الثقافة للمرة الثالثة احتفالية كرمت فيها مبدعي مصر الصغار، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقدم جائزة للمبدع الصغير من 5 إلى 18 سنة.

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10 آلاف طفل

وأضاف “عزمي” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ دورة هذا العام كانت غير مسبوقة، فقد تقدم أكثر من 10 آلاف طفل من كل محافظات مصر، وهو رقم كبير جدا يدل على وجود اهتمام وأصبحت الجائزة معروفة.

الحالة الثقافية في المحافظات أصبحت تؤهل وتوفر بيئة مناسبة للمبدعين الصغار

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: “هناك مؤشر مهم، وهو أننا خرجنا عن نطاق القاهرة الكبرى، حيث كانت القاهرة والجيزة تتصدران المشهد عادة، ولكن محافظات مثل أسيوط والوادي الجديد تصدرت المشهد هذا العام، والحالة الثقافية في المحافظات أصبحت تؤهل وتوفر بيئة مناسبة للمبدعين الصغار من أجل التقدم في الجائزة”.

