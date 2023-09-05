مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بين سيارتين بالصف

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم على طريق الودى بالصف بين سيارة نقل وآخرة ربع نقل محملة بعمال مصانع طوب، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الودي بالصف، ووجود ضحايا ومصابين.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بعمال مصانع الطوب في الساعات الأولى من صباح اليوم اصطدمت بأخرى نقل.



وكشفت المعاينة أن الوفيات هم أحمد عمر عبدالباري الصياد، محمد سعد حماده الصياد، أحمد مصطفي رضوان، محمد مجدي عبدالله 18 الديسمي.



بينما المصابين: عبد الرحمن محمد عبد الوهاب 31 كفر قنديل، عمر محمد صالح موسى 17 الديسمي، سعيد محمد عبد الوهاب 35 كفر قنديل، عمرو محمد صالح موسى 18 الديسمي، محمود صوفي ابو بكر 33 أطفيح، عبدالمنعم جمال عبدالباقي 40 أطفيح، عيد علاء عيد ابراهيم 19 الديسمي، محمود رجب محمد 24 كفر قنديل.

وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ووضع المصابين داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

التهم 5 ثلاجات.. كواليس نشوب حريق في مخزن عصائر بفيصل

كشفت تحقيقات رجال مباحث تفاصيل نسوب حريق في مخزن عصائر بفيصل، وتبين أن النيران نشبت في 5 ثلاجات بسبب ماس كهربائي، ولا توجد أي إصابات.

وكان حريقا اندلع في مخزن عصائر معلبة بشارع فيصل ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة عليهم.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مخزن به ثلاجات «عصائر معلبة» وأنه نشب في 5 ثلاجات بسبب ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل يلقي بنفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية

قررت نيابة المطرية، استدعاء شهود العيان بواقعة إقدام عامل على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشف التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث.

ربط شاب في عمود إنارة في الوايلي



وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام طالبين بتقييد شاب بعمود إنارة وتصويره ونشر فيديو على التيك توك.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمين بدائرة القسم، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله بالفيوم

كما كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب قيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.