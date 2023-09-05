وفاة شخص وإصابة 7 اخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

لقي مواطن مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن مصرع شخص فيما إصيب 7 آخرين.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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