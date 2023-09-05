جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتبمر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، مباريات قوية في أكثر من مكان، حيث تقام مباريات كأس الاتحاد القطري، بجانب مباريات في بطولة أفريقيا للطائرة.

وتشهد الفترة الحالية فترة توقف دولي للمنتخبات، والتي ستقام فيها عدة مباريات دولية حتي منتصف سبتمبر الجاري.

ونعرض في السطور التالية مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري

المرخية ضد الدحيل وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة Alkass TWO HD.

البدع ضد الأهلي وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية عبر Alkass TWO HD

أم صلال ضد الشمال وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر Alkass TWO HD

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للطائرة

بورندي ضد الجزائر وتنطلق المباراة في تمام 10 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

مالي ضد تنزانيا وتنطلق المباراة في تمام 10 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

غانا ضد الكاميرون وتنطلق المباراة في تمام 12 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

جامبيا ضد رواند وتنطلق المباراة في تمام 12 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تونس ضد تشاد وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

السنغال ضد المغرب وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ليبيا ضد كينيا وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.