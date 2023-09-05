تفاصيل الحالة المرورية في رمسيس وتقاطع صلاح سالم (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا حول الحالة المرورية اليوم 9 سبتمبر 2023.

اقرأ أيضا .. من صلاح سالم للأوبرا.. الحالة المرورية بنفق الأزهر

وأوضح التقرير أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية.

بينما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

كوبري حدائق القبة

وأوضح التقرير أنه عند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى الفنجري، توجد كثافات نسبية أيضا، ويتكرر الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وذكر التقرير أن كورنيش النيل يشهد للقادم من المظلات كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، وبالنسبة إلى المتجه للمؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

شارع الهرم

وفي شارع الهرم الرئيسي تكون حركة مرور بطيئة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية.

