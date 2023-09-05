سقوط عامل من أعلى عقار في أوسيم

شهدت منطقة أوسيم، سقوط عامل من الطابق الثالث ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليصاب بكسور ونزيف، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

بينما، انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن وقوع مصابين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز أجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن وقوع إصابات خفيفة دون وقوع وفيات.

انتقل ضباط مركز أجا وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين انهيار الدور الأرضي وإصابة شخصين بإصابات خفيفة.

جرى تحرير المحضر اللازم لأخطار النيابة العامة.