بسبب وصلة مياه.. إصابة موظف وعمه بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

شهدت منطقة بحري البلد بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على تركيب ماسورة مياه نتج عنها إصابة موظف بطلق ناري بالفخذ الأيمن وإصابة عمه برش خرطوش بالوجه وجرى نقلهما لمستشفتي سوهاج الجامعي وطما المركزي وضبط الأسلحة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بحري البلد بمدينة طما دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من:- طرف أول "محمد . ع . م . م . ع" 40 سنة موظف مصابًا طلق ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان عم الطرف الأول "فرغلي . م . م . ع" 61 سنة بالمعاش مصاباً برش خرطوش بالوجه وتم نقله لمستشفي طما المركزي الطرفان مقيمين بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش وبحوزة الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وإطلاق أعيره من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نجم عنها حدوث إصابتهما المشار إليها بسبب اعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتركيب ماسورة مياه من أمام منزله لتوصيلها لمسكنه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.