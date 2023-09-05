عامل زراعي يشرع في التخلص من نجل عمومته بطلق ناري بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، عامل زراعي في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن، تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "عثمان . ع . و . ا" 33 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "حسام . ح . ا . ا" 26 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .