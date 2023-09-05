طقس شديد الحرارة على مدن ومراكز المنيا.. والعظمى 38 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة ، المنيا العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 22 درجة .