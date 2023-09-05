تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بالفيوم اليوم الثلاثاء

تنشر "بوابة الوفد" أسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الثلاثاء، وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى مدينة الفيوم وقرية قلمشاة وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

وتراوحت أسعار الزيتون فى الاسواق الكيلو ما بين 20 و30 جنيه للاصناف ومنها البلدى والعجيزى وبلغ اسعار الطماطم 12 جنيه للكيلو و كيلو الخيار 15 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 12 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 10 جنيه والاسود ب 7 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه والبصل ب 25 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 30 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب22 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 20 و60 جنيه حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيه وسعر الجوافة ب 15 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب25 جنيه و"الاته" ب 10 جنيه للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيه للنوع البلدى و"الامهات" 20 جنيه والسيوى ب 25 جنيه والاحمر" زغلول" ب20 جنيه .

اللحوم البيضاء والحمراء

وبلغ سعر التفاح ب 30 جنيه للكيلو والموز ب20 جنيه والاناناس ب12.50 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطاطس 15جنيه والبطاطا ب 6 جنيه والملوخية 8 جنيه وسعر كيلوالكوسة 15 جنيه والبامية ب35 جنيه والجزر ب 15 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه والكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة، والثوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه .

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيه والفراخ البلدى ب105 والبانية ب 145 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 35 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 280 الى 330 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 260 الى 300 جنيه للكيلو .

جدير بالذكر أن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .