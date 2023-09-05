بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة مونديال الأندية اليوم والقنوات الناقلة

تُقام اليوم مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، لمعرفة شعار وجدول مباريات البطولة التى تحتضنها مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 ـ 22 ديسمبر المقبل.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

وتقرر انطلاق مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمدينة جدة السعودية، فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

وتذاع مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية FiFA 2023 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"، الحاصلة على حقوق بث مجريات القرعة، فيما ستكون قرعة كأس العالم للأندية منقولة عبر قناة "SSC News".

كيف تشاهد البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كأس العالم للأندية ستبث مجانًا عبر الإنترنت من خلال منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أعلن "فيفا" نقل القرعة بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم عبر كل المنصات الرقمية.

وينافس 7 فرق فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023،فيما يتبقي تحديد بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس المقرر لها 4 نوفمبر المقبل لتكتمل البطولة بمشاركة 8 أندية.