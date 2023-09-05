الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اقتحام سيارة لمطعم في تكساس.. وإصابات عدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصا أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سيارة اقتحمت مطعم "دينيز" في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

وأضاف أن "التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة".

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.
 

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