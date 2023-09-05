الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة الخطيب في معسكر الأهلي (فيديو)

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال معسكر المارد الأحمر في النمسا.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:«هناك أخبار مقلقة عن محمود الخطيب، وفقًا لبيان النادي الأهلي، بعد مغادرته معسكر النمسا وتوجهه إلى باريس، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة».

أضاف هاني حتحوت:«معلوماتنا أن الخطيب حالته الصحية جيدة، يحتاج لمعاودة الطبيب من وقت لآخر، يشعر ببعض الإرهاق».


أتم هاني حتحوت:«أثناء تواجد الخطيب في صالة الألعاب الرياضية الجيم بمعسكر الأهلي في النمسا، تعرض لكدمة في رأسة واحتاج إلى خياطة في الرأس 3 غرز».


 

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