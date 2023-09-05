محاولة أخيرة لضم محمد صلاح من السعودية.. عرض أكثر سخاء

وصل وفد سعودي إلى لندن، لمحاولة أخيرة لإقناع ليفربول الإنجليزي بالتخلي عن خدمات نجمه محمد صلاح، للانضمام إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تحدثت تقارير صحفية سعودية وبريطانية عن صفقة وشيكة، لضم صلاح (31 عاما) إلى الاتحاد مقابل نحو 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن رسائل ليفربول، سواء من المدير الفني يورغن كلوب أو عبر لاعبين آخرين، كانت ولا زالت تؤكد رفض العرض السعودي، وأن الجناح المصري "ليس للبيع".

ونفى كلوب أكثر من مرة التقارير عن إمكانية رحيل قائد منتخب "الفراعنة" عن ليفربول.

إلا أن "ديلي ميل" كشفت أن الطرف السعودي رفع عرضه إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني، رغبة في إتمام الصفقة قبل موعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية، الخميس.

والعام الماضي مدد صلاح عقده مع ليفربول لمدة 3 مواسم إضافية، وأكد وكيل أعماله الشهر الماضي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة "أنفيلد".

ومنذ مطلع العام الجاري، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر، وكريم بنزيمة لاعب الاتحاد ونيمار الذي انتقل مؤخرا إلى الهلال.

