مصرع لاعب منتخب بنما  رميًا بالرصاص

لقي لاعب من منتخب بنما الوطني لكرة القدم مصرعه بعدما فتح مسلحون النار على مجموعة من الأشخاص تجمعوا في مدينة كولون الساحلية.

وهي مدينة معروف عنها العنف ، قبل أن تعلن السلطات اعتقال أحد المشتبه بهم.

وبات المدافع جيلبرتو هيرنانديز "26 عاما" ثاني لاعب بمنتخب بنما الوطني يلقى حتفه في مدينة كولون خلال ستة أعوام.

كان هيرنانديز يتواجد مع أصدقائه يوم الأحد في شارع بوسط كولون عندما فتح مسلحون يركبون سيارة أجرة (تاكسي) النار، وأصيب سبعة أشخاص أخرين خلال الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن هيرنانديز يلعب ضمن صفوف فريق إندبندنت أتلتيك، الذي يهيمن على لقب الدوري البنمي للمحترفين.

كان لاعب الوسط اميلكار هنريكيز لقي حتفه في مدينة كولون في 2017، حيث كان يتواجد ضمن صفوف منتخب بنما الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم 2018 في روسيا.