ماجد الكدواني يبكي على الهواء (شاهد)

بكي الفنان ماجد الكدواني على الهواء، لحظة رؤية ابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته.ِ

وأكد الفنان ماجد الكدواني خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة “دي ام سي” أنه يعاني من مشكلة شائعة بين الآباء، وهي أنه يصعب عليه تصور أن هناك رجلًا آخر سيأتي ويتزوج ابنته، لكنه يحاول أن يقنع نفسه بعدم التفكير في هذا الأمر وأنه لا يمكنه معرفة من سيكون الشخص الذي سيتزوج ابنته في المستقبل.

وكشف ماجد الكدواني عن علاقته القوية مع نجله يوسف، حيث وصفه بأنه صديقه ومساعده منذ صغره، معقبا: “العلاقة بيننا تطورت مع مرور الوقت إلى درجة أني استشيره ويأتم برأيه في العديد من الأمور".