طارق يحيي: "فاروق جعفر" أعلن ترشحه لانتخابات الزمالك .. والفريق قادر على المنافسة رغم الأزمات
أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق أن فاروق جعفر نجم الأبيض السابق أعلن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة بشكل رسمي .
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وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " فاروق جعفر أعلن في اجتماع رموز الزمالك بالأمس الذي أقيم في منزل أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق ، ترشحه في انتخابات الأبيض على أحد المناصب ، كما أن هشام يكن أعلن أنه سيتراجع عن الترشح حال خوض أيمن يونس سباق الانتخابات ".
وأضاف : " أتمنى من رئيس الزمالك القادم أياً كان أن يبتعد عن تصفية الحسابات والصراعات الشخصية على حساب النادي ، لأن الجمهور هو المتضرر الوحيد في نهاية الأمر .
وتابع : " الزمالك قادر على المنافسة على الألقاب الموسم القادم رغم الظروف الصعبة و الأزمات وعلى رأسها إيقاف القيد بسبب أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا و بنجامين أتشيمبونج ".