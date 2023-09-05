حقيقة انسحاب يد الزمالك من دوري المحترفين

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة انسحاب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من بطولة دوري المحترفين .

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وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : يعاني نادي الزمالك من أزمة إيقاف القيد عن لاعبي الفريق الأول بسبب مستحقات اتحاد كرة اليد

كما أن الجهاز الفني للفريق تواصل مع اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني من أجل حل هذه الأزمة خاصة وأن الفريق يخوض البطولة بـ10 لاعبين فقط منهم ثنائي مصاب .

وأضاف : " الجهاز الفني أخطر اللجنة الثلاثية بصعوبة استمرار المنافسة في دوري المحترفين في حالة عدم حل الأزمة وقيد باقي اللاعبين ".

