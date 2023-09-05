محافظ الإسماعيلية يستعرض المنظومة الإلكترونية الجديدة لإدارة مشروعات الطرق

استعرض اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الاثنين، المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإدارة مشروعات إعادة الشيء لأصله ومشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومسئولي الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسماعيلية محاور المنظومة الجديدة، التي تضمنت المواصفات الفنية للمنظومة الرقمية، لوحة التحكم التفاعلية، التقارير، شاشات المنظومة الرقمية، بجانب تدريب وتنمية الكوادر البشرية داخل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

واستمع "بشارة" لشرح مفصل للمواصفات الفنية للمنظومة الرقمية، التي تقوم بتسجيل المراكز والأحياء والقرى وربطها مع المشاريع المطروحة للتنفيذ، تسجيل المشرفين وربطهم بالعمليات المسئولين عنها، تسجيل الوزارات وجهات التمويل والاستشاريين، وجهات الإشراف على المشروعات وربطها مع المشاريع، تسجيل الجهات التي يمكن أن تطلب تعديلات أو تكسير في الطرق "لإعادة الشيء لأصله" بعد الانتهاء من التنفيذ، تسجيل مواقع المشروعات وربطها مع المشاريع المطروحة للتنفيذ مع اختيار إذا كان المشروع (إعادة الشيء لأصله، مشروع ضمن خطة المديرية، رصف وصرف وتجميل وتشجير).

كذلك توفر المنظومة تقييم لكل مقاول طبقًا لنسب الإنجاز ومدة التنفيذ، تسجيل الشركات المنفذة وبياناتها التفصيلية، تسجيل المشروعات المطروحة للتنفيذ وبياناتها التفصيلية، تسجيل عمليات التعاقد مع الشركات المنفذة، تسجيل الزيارات على العمليات ورفع صور لموقع المشروع ( قبل، أثناء، وبعد تنفيذ العملية، وتسجيل المستخلصات المنصرفة على العمليات المطروحة.

بجانب شرح إمكانيات لوحة التحكم التفاعلية Dashboard، التي توفر عرض إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها (قيمة- عدد)، إجمالي المشروعات والعمليات والشركات، نسب التنفيذ والمتبقي من المشروعات الجاري تنفيذها، القيم المدفوعة والمتبقية على المشاريع الجاري تنفيذها، عدد العمليات الخاصة بكل شركة، وعرض قيم العمليات الخاصة بكل شركة.

كما ناقش محافظ الإسماعيلية ما تقدمة المنظومة الجديدة من تقارير للاستعلام عن الشركات المنفذة، المستخلصات المنصرفة، المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها حسب (المركز، الحي، الشركة المنفذة، جهة التمويل، الوزارة التابع لها، جهة الإشراف، ونوع المناقصة) خلال فترة محددة، والاستعلام عن المشروعات خلال فترة محددة وعرض تفاصيل المشروع ونسب الإنجاز وقيمة الترسية والطول بالكيلو متر.

وفي نهاية الاجتماع، أكد "بشارة" على أهمية تدريب وتنمية الكوادر البشرية داخل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية على المنظومة الإلكترونية الجديدة، حتى تؤتي ثمارها في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.