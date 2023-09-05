رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل في مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

بناءا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة والجارى تنفيذها على أرض محافظة اسبوط والعمل على تذليل المعوقات.

تفقد مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم سير العمل بمشروع مجمع تدوير المخلفات والقمامة الجارى العمل فيه على مساحة حوالى 25 فدان بالطريق الصحراوى الغربى لمركز الغنايم والذى يتم تنفيذه على عدة مراحل للمساهمة فى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومنع تراكمات القمامة بإعادة تدويرها واستغلالها الإستغلال الأمثل مما ينعكس بالإيجاب على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والتأكد من تنفيذ المشروع حسب المعايير والمواصفات المطلوبة. وقد تم الانتهاء من بعض المراحل الأولية للمشروع بنجاح، وتتم الآن الاستعدادات للمرحلة التالية.

يتضمن المجمع الجديد عدة وحدات لتدوير المخلفات والقمامة، بما في ذلك وحدة لفرز المواد القابلة للتدوير وفرز المواد العضوية، إلى جانب وحدة لمعالجة المياه الصناعية وتحلية المياه. وسيتم استغلال هذه الموارد المعاد تدويرها في إنتاج الأسمدة العضوية والطاقة البديلة.

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على البيئة وصحة السكان المحليين. فبدلاً من تراكم القمامة وإلقائها في مكبات النفايات، سيتم تحويلها إلى موارد ذات قيمة واستفادة منها بشكل فعال. كما سيقلل المجمع من الانبعاثات الضارة للهواء والمياه، مما يعزز الصحة والجودة البيئية في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحافظة أسيوط في تنمية وتحسين البنية التحتية في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم مشروع مجمع تدوير المخلفات والقمامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة إدارة النفايات في المحافظة وتحسين جودة البيئة العامة وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع المحلي.

أضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم إن الدولة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة للحفاظ على نظافة الشوارع وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لبلدنا.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد العمل فى مجمع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة