الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قطع المياه عن بعض قرى بني سويف لإصلاح كسر بخط مياه نعيم

محطة مياه بنى سويف
محطة مياه بنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى  نعيم،رياض باشا، عزبة على بهلول بمركز بني سويف غدا الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري ، لمدة 6 ساعات ،من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ، لإصلاح كسر بخط مياه 10" بوصة بلاستيك 10 بمدخل قرية نعيم.

وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة  فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

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الجريدة الورقية