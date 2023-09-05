جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البداري

بناءا على توجيهات عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار عقد جلسات بمركز البدارى لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي (2023 – 2024)، تحت رعاية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى، وبحضور رضا خلف نائب رئيس المركز وعامر الريدى سكرتير عام مجلس المدينة ومحمود همام مدير إدارة التخطيط بمركز البداري والسادة مديرى المصالح الحكومية والمجلس التنفيذي ونخبة من المواطنين أهالى مركز ومدينة البداري لمناقشة جلسة الإفصاح للعام المالي 2024/2023 والخطة متوسطة الأجل (2023- 2025) بمركز البداري.

واصلت عقد جلساتها بمركز والاستماع وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لمركز ومدينة البدارى وأشار السيد المدير العام محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى الى دعم الوزير المحافظ واهتمامه ، بعقد جلسات التشاور التي يتم عقدها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واشراكهم استعراض بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة بعقد الاجتماع واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الاستثمارية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

والمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2023 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى

جلسات الإفصاح للعام المالي الجديد تستمر في المناقشة بمركز البدارى