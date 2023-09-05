ابنة رجاء الجداوي تكشف سر ارتداء ملابس والدتها بعد وفاتها (فيديو)

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها تعلمت الكثير من والدتها وتتعامل به حتى الآن، و من الدروس التي تعلمتها: السماحة، العفو، كظم الغيظ .

وأوضحت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن والدتها نصحتها قائلة: "خلي اللي جواكي دايما حلو"، وهذه النصيحة أعطتها لها منذ أن كان عمرها 8 سنوات.

وأشارت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إلى أنها تحتفظ بملابس والدتها التي تراها فيها، موضحة أنها كانت لديها طقوس وعادات دائمة و سهلة و ثابتة على مدار حياتها.

ولفتت، إلى أنها ترتدي فساتين والدتها، و تعتبر أن ذلك جزء من الاعتذار لها لأنها كانت ترفض ارتداء ما تجلبه لها من ملابس، و ترى الفساتين لا تليق بها، معقبه: "أنا بصلح كل اللي كان لازم أنفذه و هي عايشه".

وتابعت ابنة الفنانة رجاء الجداوي " مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي.. و كنت بدخل في الأول غرفة والدتي و أنده عليها و من بعد الوفاة نمت في الأوضة و مخرجتش منها".