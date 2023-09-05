الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ابنة رجاء الجداوي تكشف سر ارتداء ملابس والدتها بعد وفاتها (فيديو)

الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي

قالت  أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها تعلمت الكثير من والدتها وتتعامل به حتى الآن، و من الدروس التي تعلمتها: السماحة، العفو، كظم الغيظ .

وأوضحت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن والدتها نصحتها قائلة: "خلي اللي جواكي دايما حلو"، وهذه النصيحة أعطتها لها منذ أن  كان عمرها 8 سنوات.

txt

أكثر طفلة مدللة.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

وأشارت  ابنة  الفنانة رجاء الجداوي، إلى أنها تحتفظ بملابس والدتها التي تراها فيها، موضحة أنها كانت لديها طقوس وعادات دائمة و سهلة و ثابتة على مدار حياتها.

ولفتت، إلى أنها ترتدي فساتين والدتها، و تعتبر أن ذلك جزء من الاعتذار لها  لأنها كانت ترفض ارتداء ما تجلبه لها من ملابس،  و ترى الفساتين لا تليق بها، معقبه: "أنا بصلح كل اللي كان لازم أنفذه و هي عايشه".

وتابعت ابنة الفنانة رجاء الجداوي " مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي.. و كنت بدخل في الأول غرفة والدتي و أنده عليها و من بعد الوفاة نمت في الأوضة و مخرجتش منها".

 

مواد متعلقة

أكثر طفلة مدللة.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

ابنة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها.. أمى تقبلت الموت بصدر رحب
الجريدة الورقية