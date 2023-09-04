حجز ربة منزل متهمة بالتخلص من ابن جارتها بالشرقية

قررت نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حجز ربة منزل، 24 ساعة على ذمة التحريات في واقعة اتهامها بالتسبب في وفاة ابن جارتها بمياه ترعة منيا القمح.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة الطفل "محمد. الـ" عمرة سنتين، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بنطاق المركز.

وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة "سكر. غ. م" ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، حيث قامت المتهمة بخطف الطفل ووضعته في شيكارة، والقته مياه ترعة بنطاق سكنها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمة على ذمة التحريات، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.