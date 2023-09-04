صحة الشرقية تناقش ملفات العمل بالمنظومة الصحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سلسلة من الاجتماعات المتتالية اليوم الاثنين، ناقش حلالها عدد من الملفات الصحية، منها خطة العمل بإدارة علاج غير القادرين، والخطة التنسيقية الخاصة بالمدعويين لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، كما اجتمع وكيل الوزارة بنقيب وأعضاء نقابة العلوم الصحية لبحث سبل التعاون المشترك.

دعا الدكتور هشام مسعود خلال اجتماعه الأول؛ مسئولي برنامج علاج غير القادرين بالمديرية، والإدارات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتورة أسيل صفوت منسقة برنامج علاج غير القادرين السابقة، والتي وافتها المنية خلال الأيام القليلة الماضية، واثني وكيل الوزارة على أداء عملها خلال الفترة الماضية، مشيداً بدورها الراقي والفعال، والتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي للنهوض بمنظومة علاج غير القادرين.

واطلع مسعود على تقرير انجازات البرنامج بالمحافظة خلال الربع سنوي الأخير لعام ٢٠٢٣، وناقش مع مسئولي البرنامج خطة العمل للمرحلة المقبلة وتحديد أهدافها، وذلك بعد طرح بعض المعوقات التي تواجه فريق العمل بمختلف المنافذ الطبية فيما يتعلق بتفعيل المشروطية الصحية لأسر معاش تكافل بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة تفعيل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، لافتاً إلى تطلعه لتحقيق مستهدفات أعلى خلال المرحلة القادمة من خلال التكامل والتوأمة بين جميع القطاعات بهدف توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين من غير القادرين، ومؤكداً على دعمه الكامل لتطوير العمل بخدمات علاج غير القادرين، ومقدرا جهود الدولة في هذا المضمار.