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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على نتائج اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للطائرة

بطولة إفريقيا للطائرة
بطولة إفريقيا للطائرة

أقيمت اليوم الإثنين مباريات قوية في إطار ثاني أيام بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة رجال .

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وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي أولى مبارياتها، فازت ليبيا على غانا بنتيجة 3/1 ضمن المجموعة الثالثة .

وفي المجموعة الثالثة أيضا تغلب منتخب الكاميرون على كينيا 3/1.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في المجموعة الرابعة .

واكتسح المنتخب التونسي في أولى مبارياته نظيره منتخب مالي 3/0 في المجموعة الثانية وفي نفس المجموعة فاز منتخب تشاد على تنزانيا 3/0 .

فيما تأجلت مباراة السنغال و جامبيا ضمن المجموعة الرابعة بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الجامبي لظروف متعلقة بالطيران ، حيث وصل المنتخب الجامبي إلى القاهرة فجر اليوم ، و تأجلت مباراته الافتتاحية في البطولة إلى ظهر الأربعاء المقبل .

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد افتتح البطولة أمس بالفوز على بوروندي 3/0 و سيواجه الجزائر الأربعاء المقبل في ثاني مبارياته.
 

وتضم مجموعات البطولة : 

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر 

المجموعة الثانية  : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا

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