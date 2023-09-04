تعرف على نتائج اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للطائرة

أقيمت اليوم الإثنين مباريات قوية في إطار ثاني أيام بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة رجال .

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وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي أولى مبارياتها، فازت ليبيا على غانا بنتيجة 3/1 ضمن المجموعة الثالثة .

وفي المجموعة الثالثة أيضا تغلب منتخب الكاميرون على كينيا 3/1.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في المجموعة الرابعة .

واكتسح المنتخب التونسي في أولى مبارياته نظيره منتخب مالي 3/0 في المجموعة الثانية وفي نفس المجموعة فاز منتخب تشاد على تنزانيا 3/0 .

فيما تأجلت مباراة السنغال و جامبيا ضمن المجموعة الرابعة بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الجامبي لظروف متعلقة بالطيران ، حيث وصل المنتخب الجامبي إلى القاهرة فجر اليوم ، و تأجلت مباراته الافتتاحية في البطولة إلى ظهر الأربعاء المقبل .

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد افتتح البطولة أمس بالفوز على بوروندي 3/0 و سيواجه الجزائر الأربعاء المقبل في ثاني مبارياته.



وتضم مجموعات البطولة :

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر

المجموعة الثانية : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا