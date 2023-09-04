ضبط 12 طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة فى ضبط 12 طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بإيتاى البارود في محافظة البحيرة.

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على استمرار حملاتها لضبط الأسواق وردع المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 12 طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محاسب مجدى الخضر،وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملة مكبرة بإيتاى البارود أسفرت عن ضبط 810 كرتونه كبده زنة الكرتونة 15 كيلو جرامات بإجمالي 12 طنا بإحدى الثلاجات منتهيه الصلاحيه طبقًا لتواريخ الإنتاج المدونة عليها وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام ‏شرطة ‏التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري‎.‎

ووجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.