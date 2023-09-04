الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: مصر تنف مجهودات كبيرة لاستيعاب اللاجئين ومساعدة الأشقاء من إفريقيا والمنطقة العربية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عرضا لما تقوم مصر من مجهودات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجيئن، وما تقوم به مصر من مجهودات في سبيل دعم ومساعدة الأشقاء من أفريقيا والمنطقة العربية؛ خلال العديد من الأزمات والكوارث الانسانية.

وفي هذا الصدد، أشار السفير الهولندي إلى أن بلاده تعتزم المساعدة في هذا من خلال وكالة شئون إغاثة اللاجئين، حيث تم الاتفاق مؤخراً علي استضافة 150 سوداني في هولندا، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد لا يكون بكبر وبحجم الدور الذي تقوم به مصر، ألا أنها البداية، مؤكدا أنه في كل الأحوال سيتم التعاون مع مصر في هذا المجال أيضاً.   

واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وبيتر موليما، السفير الهولندي، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين تضمن تحقيق الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة الهجرة والتجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الأسبوع الماضي، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

 

 

 

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