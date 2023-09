Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 تعود مع مطور جديد (فيديو)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 خرجت من أعماق جحيم التطوير، بعد عامين من انفصال Paradox Interactive عن مطور اللعبة السابق، Hardsuit Labs، وتأخير اللعبة إلى أجل غير مسمى. قام الناشر منذ ذلك الحين بتجنيد Dear Esther وEverybody’s Gone to the Rapture studio The Chinese Room للعمل على تكملة لعبة تقمص الأدوار الأصلية من عام 2004. ومن المقرر الآن أن تصل Bloodlines 2 في خريف عام 2024.

احتفظت الغرفة الصينية ببعض المفاهيم الأصلية بينما طرحت بعضها الآخر لإعادة صياغة Bloodlines 2 في رؤيتها الخاصة. لقد نجت بيئة سياتل الحديثة، كما هو الحال مع بعض مستويات هاردسوت وتصميمها الفني. ومع ذلك، قال المدير الإبداعي Alex Skidmore لـ PC Gamer أن اللعبة لديها الآن "قاعدة تعليمات برمجية جديدة مع آليات لعب مختلفة وأنظمة آر بي جي." ستلعب كمصاص دماء كبير السن بدلاً من الوجه الجديد الذي قد تكون على دراية به من اللعبة الأصلية. ، على الرغم من أن بطل الرواية كان في حالة ركود لبعض الوقت، لذلك سوف تعتاد على الأجواء الشتوية في نفس الوقت الذي يتواجد فيه.



وهذا نوع جديد من التحدي بالنسبة إلى The Chinese Room، التي ركزت حتى الآن على أجهزة محاكاة المشي في الغلاف الجوي المليئة بالغموض، كما يشير بوليغون. كما هو الحال مع مشروعه الأخير، عانى الاستوديو من مشاكله الخاصة على مر السنين. لقد تم إغلاقها بالكامل تقريبًا في عام 2017 بسبب مشكلات التمويل قبل أن تتولى شركة Sumo Digital المسؤولية عنها وإحيائها (وجدت Sumo Digital نفسها لاحقًا مالكًا جديدًا في شكل Tencent).

سنكتشف المزيد حول ما تخبئه الغرفة الصينية للجماهير في الأشهر المقبلة. تخطط Paradox لمناقشة Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 بمزيد من التعمق في يناير.