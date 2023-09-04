Final Fantasy XVI قادمة إلى الحاسب الشخصي (فيديو)

لن تظل لعبة Final Fantasy XVI حصرية على PlayStation 5 لفترة أطول. أكدت Square Enix أن منفذ الكمبيوتر الشخصي قيد التطوير رسميًا. هذا ليس صدمة كبيرة بالنظر إلى أن المقطع الدعائي الأول للعبة في عام 2020 ذكر إصدار الكمبيوتر الشخصي، وهو أمر تراجعت عنه Square Enix لاحقًا.

في مقطع فيديو تم نشره على موقع X (تويتر سابقًا)، قال المنتج Naoki Yoshida إن فريقه يعمل حاليًا على إصدار اللعبة للكمبيوتر الشخصي. وأشار يوشيدا أيضًا إلى أن Square Enix تخطط لتوسيع اللعبة. وقال: "الشيء الوحيد الذي ظهر بقوة بشكل خاص هو رغبة الناس في رؤية المزيد من قصة فاليستيا وقضاء المزيد من الوقت مع سكانها". "ولتحقيق ذلك، بدأ فريق التطوير العمل على دفعتين من المحتوى القابل للتنزيل (DLC) المدفوع."



لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد وصول التوسعتين ونسخة الكمبيوتر الشخصي من Final Fantasy XVI. ويأمل يوشيدا في تقديم تحديث بحلول نهاية عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن Square Enix أعلنت مؤخرًا أن لعبة Final Fantasy XIV، لعبة MMO ذات الشعبية الدائمة، ستأتي إلى Xbox في الربيع المقبل بعد سنوات من توفرها فقط على PlayStation وPC. يعد احتمال قيام Final Fantasy XVI بنفس القفزة عبر الأنظمة الأساسية أمرًا مثيرًا للاهتمام.

وفي غضون ذلك، أعلن يوشيدا عن تحديث مجاني للعبة للاعبي PS5. تشتمل الميزات الجديدة على جلود شخصية إضافية وسيف بصل والمزيد من خيارات التحكم ووظيفة النقل (أي القدرة على تغيير مظهر سيف Clive إلى مظهر أي سيف آخر في مخزونه دون التأثير على الإحصائيات). التصحيح متاح الآن.