الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

على خُطى قابيل وهابيل..مصرع شاب على يد شقيقه في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع حادث مأساوي في قرية الضبعية في غرب الأقصر، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن فارق شاب الحياة على يد شقيقه الذي أنهى حياته بسلاحٍ أبيض.

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وكانت مُديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغاً بقيام شاب يُدعى أحمد.س – 33 سنة بإزهاق روح شقيقه محمد.س – 41 سنة في نجع التراكي في قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة في الأقصر بواسطة سلاح أبيض "سكين".

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على القاتل وتم التحفظ عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيق فيها ومعرفة ملابساتها.

وفي سياقٍ مُتصل، لقي شاب مصرعه علي يد آخر بطعنة نافذة بسبب خلافات علي أولوية المرور بمنطقة المنيرة الغربية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلآ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كريم.خ.م، ٢٠عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

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