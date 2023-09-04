فولكس فاجن تعلن عن نسخة كهربائية من سيارتها GTI الساخنة (صور وفيديو)

لقد تم تطوير تشكيلة ID من فولكس فاجن بشكل جيد حتى الآن، مع مركبات تتراوح من ID.2all المدمجة إلى ID.4 crossover - ولكن أين المركبات المتحمسة؟ لقد أجابت شركة فولكس فاجن على هذا السؤال من خلال مفهوم ID.GTI، وهي فتحة كهربائية ساخنة ستتجه في النهاية إلى الإنتاج.

تشبه إلى حد كبير سيارة GTI الأصلية التي ألهمتها (لم تعد كلمة "I" تعني الحقن بل "الذكاء")، إنها فتحة رياضية مدمجة تبدو ثابتة ثابتة. من حيث الحجم، فهي أقصر ولكن أطول من سيارة غولف GTI الحالية، مع حجم داخلي أكبر قليلاً. يعتمد ID.GTI (ويشبه بقوة) طراز ID.2all المدمج، ويضيف ميزات مثل عجلات مقاس 20 بوصة، وجناح أمامي وجانبي وخلفي، ومشتت خلفي، وشبكة على شكل قرص العسل، ورسومات مخططة، ومصابيح ضباب LED والمزيد.

ستنتج فولكس فاجن نسخة EV من سيارتها GTI الساخنة

سيكون لديها تعديلات على الأداء والأداء أيضًا، لكن شركة فولكس فاجن لم تقدم أي تفاصيل. يأتي ID.2all مزودًا بمحرك بقوة 223 حصانًا، وهو جيد لسرعة 62 ميلاً في الساعة في أقل من سبع ثوانٍ، مع نطاق يقدر بـ 280 ميلاً. ومن المرجح أن تتغلب ID.GTI على هذه الأرقام بسهولة، ويجب أن تكون السرعة القصوى أسرع أيضًا.

قالت شركة فولكس فاجن أن ID.GTI سيكون لها قفل تفاضلي للمحور الأمامي يتم التحكم فيه إلكترونيًا مما يوفر التحكم في الجر، تمامًا مثل سيارة Golf GTI الحالية. وكتبت الشركة أنه سيعمل بشكل أفضل، لأن إعداد محرك الدفع الكهربائي، مثل أي نظام كهربائي، يمكن أن يتنوع بشكل لا نهائي تقريبًا. كما أن لديها مركز ثقل منخفض للمساعدة في التحكم، وذلك بفضل موقع البطارية في أرضية السيارة.

فولكس فاجن ID.GTI



في الداخل، يحتوي مفهوم ID.GTI على مقاعد رياضية من قماش الترتان، ونظام تحديد القيادة، وعجلة قيادة رياضية، ومجموعة عدادات مقاس 10.9 بوصة، إلى جانب نظام معلومات ترفيهي مقاس 12.9 بوصة. كما أنها تحتوي على شاشة عرض رأسية AR، تعرض معلومات مثل السرعات وحتى تخطيط المسار، لكل من السائق والراكب الأمامي. يقوم زر GTI الخاص بتنشيط نظام الإضاءة الحمراء.

قالت شركة فولكس فاجن إنها ستنتج سيارة ID.GTI الاختبارية، لكنها لم تذكر متى أو ما الذي ستبيعه مقابله. إنه رهان جيد أنه سيصل في نفس الوقت تقريبًا مع ID.2all، الذي يقل سعره عن 30 ألف دولار ومن المقرر إصداره في عام 2025.