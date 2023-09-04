الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عليّ الدين هلال: بيع الشركات الحكومية أمر عادي و"عواد باع أرضه" حق يراد به باطل

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إنه يقف مع حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ولكن ماذا عن هتك الأعراض، ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة عمدًا؟.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، :"أحيانًا تقوم بعض الصحف الصغيرة بالابتزاز، ولذلك هناك ضرورة للاتفاق حول الضوابط المنظمة لحرية الرأي سواء للصحفي أو لغير الصحفي.

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حق يراد به باطل

ولفت إلى أن البعض انتقد توسع الحكومة في المشروعات، وطالب بخصخصة الشركات، فقام رئيس الوزراء  المهندس مصطفى مدبولي في يناير الماضي بالإعلان عن بيع 32 شركة، فتم انتقاد الأمر.

وأشار إلى أن الانتقاد دليل على أن هدفه الضغط السياسي، وليس الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فكرة البيع والشراء والاستحواذ على الشركات أمر عاديًا في كافة الدول، ولكن العبرة هي حسن استثمار عوائد هذه الشركات، معقبًا: "مسألة عواد باع أرض، مسألة حق يراد به باطل".

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