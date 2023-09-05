هشام يكن يكشف عن الأسماء المرشحة لخوض انتخابات الزمالك (فيديو)

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، أن انتخابات نادي الزمالك تنطلق بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 4 نجوم سابقين للقلعة البيضاء ينوون خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وأضاف هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” مساء اليوم الاثنين، أن هناك 4 أسماء مطروحة سيتم اختيار 2 أو ثلاثة من بينهم لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مضيفا أن في مقدمه هذه الأسماء حسين السيد، وفاروق جعفر وأيمن يونس وهشام يكن.

أيمن يونس رفض الترشح لرئاسة نادي الزمالك

وأشار هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إلى أن أيمن يونس رفض الترشح لرئاسة نادي الزمالك رغم الإمكانيات التي تؤهله لذلك المنصب، مؤكدا أن أيمن يونس رحب بعضوية مجلس الإدارة.